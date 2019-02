10 jaar Kruierie feestelijk van start

Jean Eykmans

06 februari 2019

21u52 0

Het gemeentelijk vrijetijdscentrum De Kruierie opende op 6 februari 2009 de deuren. Dag op dag 10 jaar later ging een lang en gevarieerd feestprogramma van start dat gespreid wordt over 10 maanden. Sinds de opening van De Kruierie - Balen wordt ook de Kruiergemeente genoemd - is het vrijetijdscentrum met de bib, exporuimten, feestzaal en ontmoetingsruimten in de Bevrijdingsstraat een ankerplaats geworden voor vele Balenaren en mensen van buiten de gemeente.

De feestelijke start van “10 jaar Kruierie” was een feest voor kinderen en volwassenen. De kinderen konden terecht op een grote speelmat waarop levend ganzenbord gespeeld werd. Met de Hop-Up-modules werden kampen gebouwd, keukentjes en hindernissen. Jommeke was een van de prominente gasten. De kindervriend ging graag met iedereen op de foto, deelde handtekeningen en ging mee op menige selfie. Steffi Vertriest, gekend van ‘De Gezonde Goesting’ op Njam! en haar blog byebyecheeseburger.be was te gast en verzorgde een kookworkshop. Op de Ofyr, een BBQ-vuurschaal, werden pannenkoeken gebakken.

Op zondag 10 februari wordt voor het eerst de Kruierie-stoel op een plaats in de gemeente gezet die de bevolking om ter snelst dient te vinden. De winnaar wacht een leuke prijs. De Kruierie-stoel wordt 10 maanden na mekaar, telkens op de 10de van de maand, ergens neergepoot. De zoektocht begint telkens om 10.10 uur.