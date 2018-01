"Vol? Een dessertje kan er nog wel bij" EETUITDAGING STER VAN BALEN AL OP EERSTE DAG OVERWONNEN WOUTER DEMUYNCK

02u28 0 Vanderveken Ivan Van Cauter, Thomas Van De Weyer,Kevin Daems en Roel Blockx verslinden de Ster van Balen. Balen Vier vrienden hebben de Ster van Balen, de nieuwste eetuitdaging van snackbar De Broodjeshoek, al op de eerste dag kleingekregen. Zij moesten twaalf pizzabaguettes en een gehaktbrood van een halve kilo met daarop gesmolten brie en maïs binnen de 40 minuten binnenspelen. En dat deden ze met verve, want het viertal klokte af op 17 minuten en 57 seconden.

De eetuitdagingen van De Broodjeshoek zijn inmiddels wereldwijd bekend. Allerlei eetkampioenen uit verschillende landen kwamen al ter plaatse om de strijd met de gigantische eetschotels aan te gaan. Na onder meer de 'Toren van Balen', 'Vulkaan van Balen', 'Monument van Balen' en 'Balense Reus' is er dit jaar de 'Ster van Balen'.





12 pizzabaguettes

De Ster van Balen iseen schotel van twaalf pizzabaguettes, gesmolten brie, een bergje maïs en 500 gram gehaktbrood. "Die ideeën voor eetuitdagingen komen steeds van mijn man. Hij droomt daar zelfs over, hij is een echte creatieveling. Ik maak dan de gerechten die hij bedacht heeft", vertelt uitbaatster Annelies Sterckx. "De uitdaging wordt telkens gelanceerd op de eerste dag van het nieuwe jaar dat we open zijn. Dat de schotel op de eerste dag al wordt opgegeten, is wel vrij zeldzaam. Ze zijn een goed team."





Ivan Van Cauter (31), Thomas Van De Weyer (32), Kevin Daems (35) en Roel Blockx (30) waren de trotse overwinnaars. Volgens de vier vrienden is er niet veel voorbereiding aan voorafgegaan. "Ik heb deze ochtend zelfs meer gegeten dan gewoonlijk", lacht Ivan. "Het gerecht is zeker doenbaar, maar ook heel lekker. We hebben niet het gevoel dat we overvol zitten, met Kerstmis was het eigenlijk erger", lacht het viertal.





Kaaseter

"Een dessertje kon er nog wel bij", voegt Kevin knipogend toe. De vier heren zijn dan ook niet aan hun proefstuk toe. Kevin is de veteraan van de vriendengroep: hij probeerde al de 'Toren van Balen' en de 'Balense Reus' te overmeesteren, maar telkens zonder succes. Ook Ivan en Roel moesten al de duimen leggen voor die laatste. Met z'n vieren lukte het nu wél. "Kevin kwam met het idee aandraven. We waren eigenlijk meteen voor het idee gewonnen. We hebben best wel een goede tijd neergezet, nochtans hadden we niet per se een speciale tactiek. We lieten wel Thomas het meeste van de gesmolten brie eten, want hij is de kaaseter van de groep", glimlachen zijn drie vrienden.





De vier vrienden maken nu kans op vier VIP-tickets voor The Night of the Proms. Op het einde van het jaar worden die tickets verloot onder alle winnende groepen. De snelste groep krijgt nog een verrassingsprijs.