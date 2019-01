‘The Beast’ krijgt Cruiseschip van Balen niet op tijd binnen maar trekt wel nog naar McDonald’s Kristof Baelus

31 januari 2019

19u48 3 Balen Serge Mertens (42) uit Schelle waagde zich voor een tweede keer aan het Cruiseschip van Balen. Tijdens een eerste poging brak hij het record maar kon hij het gevaarte niet binnenhouden. Bij een tweede poging mislukte het om het record te verbreken en gaf Serge het op na iets meer dan 17 minuten.

Een stokbrood van 57 centimeter voorzien van sla, tomaat, eieren, een grote friet, een curryworst, een mexicano en twee vleeskroketten moest Serge naar binnen spelen in minder dan 17.20 minuten.

“Ik heb de laatste dagen bijna enkel witte kool gegeten om mijn maag te laten uitzetten, ik at wel 2 kilo witte kool per dag”, zegt Serge Mertens. “Ik heb veel gelezen over hoe echte wedstrijdeters zich voorbereiden, dat heb ik dan ook gedaan.

Serge nam in de eerste drie minuten een razende start onder het goedkeurend oog van vriendin Pascale, zoon Kyan en enkele vrienden. Even later bleek hij al snel de tijd uit het oog te verliezen en lukte het hem niet om het snelle tempo aan te houden. Toen Serge de 17.20 minuten bereikte stopte voor hem de uitdaging.

“Ik had gerust alles kunnen opeten binnen 40 minuten, maar de cruise interesseerde me niet. Ik ben gekomen om het record te verbreken”, klinkt hij teleurgesteld. “Ik ben een wedstrijdbeest en kan niet tegen mijn verlies, straks slaap ik weer wat slechter als normaal. Als troost stoppen we zo meteen langs McDonald’s voor een McFLURRY.”

Reeds 16 personen volbrachten de uitdaging en aten het Cruiseschip van Balen binnen de 40 minuten op. Zij maken kans om een mooie cruise te winnen. Het record blijft met 17.20 minuten op naam van Manuel Cavens.

