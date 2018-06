'Olmen Zomert' in feestdorp gebouwd met houten palletten 07 juni 2018

02u41 0 Balen In de Polderstraat, in het centrum van Olmen is een klein houten feestdorp de place-to-be vanaf vrijdag 8 juni tot 2 september. In Los Palletos - het dorp is volledig opgetrokken uit houten palletten - brengen leden en symphatisanten van Harmonie Sinfonia er een waaier aan activiteiten onder het motto 'Olmen Zomert!'

Los Palletos bestaat een grote houten inkomboog, knusse zithoekjes, bartafels en een toog, allemaal in pallethout gebouwd. Sfeerverlichting en vuurkorven zorgen eens het duister wordt voor extra gezelligheid.





Van filmavond tot BBQ

Het aanbod is zeer gevarieerd. Het weekend van 8, 9 en 10 juni is het openingsweekend. Later volgen een fiets- en wandelfotozoektocht (22 en 23 juni), filmavonden (op 6 en 20 juli en 3, 17 en 31 augustus), een karaokeweekend (7 en 8 juli), volksspelen en kindernamddag (21 en 22 juli), een barbeque (op 4 en 5 augustus), muziekoptredens (op 18 en 19 augustus) en een slotweekend op 1 en 2 september.





"Om alles vlot te laten verlopen kunnen we rekenen op vele helpende handen: bestuur, leden, familie, vrienden."





50-tal leden

"Onze vereniging telt een 50-tal leden, volwassenen en jeugd samen. Sinds begin dit jaar werken al onze afdelingen onder de paraplu van de vzw Muziekvereniging Muzikalo. En dat zijn Harmonie Sinfonia, jeugdorkest Muzaïek, het Instaporkest, De 7Sins en Sinfonia Combo", zegt algemeen voorzitter Florian Smeyers.





(EJM)