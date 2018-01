"Muilen trekken zoals een vis in een bokaal? Nooit" ZANGER CLIFF RILLY WEIGERT OOK NA CARRIÈRE VAN 60 JAAR TE PLAYBACKEN JEF VAN NOOTEN

02u24 0 Vanderveken Zanger Cliff Rilly is bezig aan zijn laatste maanden in zijn elektrozaak. De tijd die vrijkomt hoopt hij op te vullen met meer muziekoptredens. Balen Charmezanger Cliff Rilly (72) houdt het binnenkort voor bekeken. Niet met zijn zangcarrière die al 60 jaar bezig is, maar met zijn elektrozaak in Olmen. In februari start een uitverkoop. De extra vrije tijd die hij daardoor krijgt, hoopt hij op te vullen met meer muziekoptredens. "Ik zing nog altijd alle liedjes live. Dat is wat anders dan al die artiesten die muilen trekken zoals een vis in een bokaal", zegt Albert Hermans alias Cliff Rilly.

Morgen treedt hij op in dancing Grand Prix in Heusden-Zolder, volgende week zondag staat hij op het podium van Black&White in Tessenderlo. Daarmee begint charmezanger Cliff Rilly uit Olmen (Balen) 2018 met een goed gevulde agenda. Albert Hermans, zoals Cliff in het dagelijkse leven heet, staat intussen 55 jaar op de planken. Zijn muziekcarrière begon hij nog eens vijf jaar eerder. "Ik ben in het kerkkoor gegaan toen ik 12 jaar was", vertelt Cliff Rilly. "Met tegenzin, maar het moest van mijn vader. Hij was koster. In die tijd moesten kinderen nog luisteren naar hun ouders, ik had dus geen andere keuze. Maar ik vond het echt niet fijn om al die Gregoriaanse liederen te zingen."





Zijn verplichte deelname aan het kerkkoor had hem bijna een afkeer voor zingen bezorgd, maar rond zijn 15de kwam de kentering. Albert kocht een gitaar, en begon tegen de zin van zijn ouders muziek- en gitaarles te volgen. "Toen is mijn passie voor muziek ontstaan", herinnert Albert zich. "Op mijn 17de ben ik dan begonnen met optredens te geven. In die periode was Cliff Richard heel populair, samen met zijn orkest The Drifters. Daarop gebaseerd werd mijn artiestennaam Cliff Rilly, en mijn band noemde zich ook The Drifters. We hebben toen redelijk wat furore gemaakt. Op een bepaald moment hadden we fanclub van 1.500 leden."





Cliff Rillly en The Drifters versierden in hun topjaren drie optredens per week. Intussen is dat aantal voor Cliff Rilly teruggezakt tot maximaal drie per maand. "Vroeger hadden we een paar optredens per week. Maar toen had je nog overal dancings. Alleen al in de buurt van Balen zijn er sindsdien tien dancings afgebroken", vertelt Cliff Rilly. "Mijn hoogtepunt volgde in de beginjaren van Tien om te Zien. Ik mocht daar zes keer gaan zingen, telkens met een ander liedje. Die tv-opnames waren onvergetelijke momenten. Jammer dat zulke programma's niet meer bestaan. Want als je niet meer op tv komt, denken veel mensen dat je niet meer optreedt."





Zestig jaar nadat zijn zangcarrière begon, treedt Cliff Rilly nog zo'n 30 keer per jaar op. Hij hoopt dat aantal wat op te krikken, maar is niet hopeloos op zoek naar meer optredens. "Ik zou graag iets meer optredens hebben. Maar ik maak me daar niet druk om. Ik heb collega's gezien die duetten opnemen om in de belangstelling te blijven staan, maar dat doe ik niet. En ik maak er ook een erezaak van om altijd live te zingen. Ik ken veel artiesten die muilen staan te trekken zoals een vis in een bokaal. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik kàn ook niet playbacken. Ik moet daarom alles live zingen, maar dat begint wel moeite te kosten op mijn leeftijd. Ik heb in mijn carrière zo'n 500 liedjes gezongen. Tweehonderd daarvan heb ik gedeclareerd bij Sabam. Tijdens optredens zing ik vooral die liedjes. Dat kan ik dan doorgeven aan Sabam, hetgeen me toch 40 à 50 euro per maand oplevert."





Cliff Rilly vraagt tussen 200 en 300 euro voor een optreden. Daarvoor zingt hij twee keer 45 minuten. Als er zich extra optredens aanbieden, heeft Cliff er binnenkort alleszins tijd voor. Hij sluit over enkele maanden zijn winkel. Ik heb altijd een job naast de muziek gehad. Zo heb ik al 40 jaar een elektrozaak in Olmen, maar dat houden we binnenkort voor bekeken. Mijn vrouw en ik zijn allebei 72 jaar. We hebben genoeg gewerkt. In februari starten we een totale uitverkoop."