‘Mars voor Mondomio’ trekt naar het gemeentehuis: “Niet van plan om 67 kinderen op straat te zetten” Wouter Demuynck

25 maart 2019

19u38 0 Balen Tientallen sympathisanten hebben maandagavond meegestapt in de ‘Mars voor Mondomio’ richting het gemeentehuis. Daarmee willen ze hun steun uitspreken voor de school Mondomio, die op het einde van dit schooljaar dreigt te moeten sluiten omdat enkele buurtbewoners klagen over hinder en het bestuur het getouwtrek over vergunningen beu is.

Dat Mondomio op veel steun kan rekenen, werd maandagavond duidelijk. Het schoolteam en andere sympathisanten stapten van hun school naar het gemeentehuis, waar die avond de gemeenteraad plaatsvond. “Hiermee willen we tonen dat we een heel positief team zijn dat ook een grote gedragenheid heeft”, vertelt Debbie Goudriaan, directrice van de school en tevens gemeenteraadslid namens N-VA.

“Daarnaast willen we hiermee aan het bestuur vragen om te kijken naar wat wel een oplossing kan zijn, als een school op de huidige locatie niet kan willen we ook naar andere locaties kijken. Momenteel mis ik dat zij constructief meekijken. De burgemeester of schepen van Onderwijs heb ik nog nooit in onze school gezien. We hebben daarom aan de burgemeester een uitnodiging gegeven om een bezoek te brengen aan onze school. Ook hebben we ballonnen met helium, met daarop tekeningen van de kinderen, tegen het plafond van het gemeentehuis laten hangen zodat er toch nog aan ons gedacht wordt.”

Mondomio ging pas vanaf dit schooljaar van start in een pand in de Steegsebaan, maar al snel stuitte dat op protest van buurtbewoners. Volgens hen zorgt de school, die gelegen is in een woonzone, voor lawaaihinder. Op dit moment maakt de school bovendien gebruik van een pop-upvergunning die tot eind april geldt en dat zint ook het gemeentebestuur niet.

Begin april gaat Mondomio opnieuw een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning, die de functie van het oude pand moet wijzigen van horeca naar school, nadat een aanvraag in december eerder al onontvankelijk werd verklaard wegens het ontbreken van enkele documenten. Inmiddels heeft het bestuur wel al advies gevraagd bij de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering om de school in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en ze op 1 juli 2019 te sluiten. Dat advies volgt wellicht pas eind april.

Van opgeven is bij Mondomio alvast geen sprake. “We gaan zeker niet stoppen met deze school. Mogelijk moet het op een andere locatie, maar ik ben niet van plan om 67 kinderen op straat te zetten. Qua alternatieven hebben we enkele ideeën, maar daarover moeten we samenzitten met het gemeentebestuur”, besluit Debbie Goudriaan.