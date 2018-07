"Hopelijk pakken ze pyromaan snel" INWONERS ZIJN ONGERUST EN EXTRA WAAKZAAM NA BRANDSTICHTINGEN WOUTER DEMUYNCK

17 juli 2018

02u49 0 Balen Nu de pyromaan in Balen ook bewoonde gebouwen in het centrum viseert, is er bij de inwoners verhoogde waakzaamheid en ook wat ongerustheid. "Hopelijk krijgen ze die pyromaan snel te pakken", klinkt het bij een café-uitbaatster. Afgelopen weekend sloeg de dader drie keer toe.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er brand gesticht aan het portaal van het leegstaande café Den Ateljee op de Markt en aan de zijkant van het pand. Op de eerste verdieping wonen een tiental bewoners. Zij moesten uit voorzorg geëvacueerd worden, maar er geraakte niemand gewond. In de Steegstraat werd er een reclamedoek aan een bouwwerf in brand gestoken maar ook daar bleef de schade beperkt. De lokale politie kon gisteren bevestigen dat er brandversnellers werden aangetroffen. De pyromaan is in de regio van Mol en Balen al zo'n anderhalve maand actief. Zo ging onder andere een leegstaande woning in de Waterstraat in Mol, de Vlasstraat in Balen en een opslagschuur van een akkerbouwbedrijf in Postel in vlammen op. Steeds vaker worden nu echter ook (bewoonde) panden in het centrum geviseerd. Begin juli brandde de eerste verdieping van Huis Wouters, een beschermd dorpsgezicht, deels uit in het centrum van Balen.





Peter Van Den Hoeck, die op de eerste verdieping aan de zijkant van het leegstaande café Den Ateljee woont, lag te slapen toen de buurvrouw hem wekte. "Door de brand moesten we twee uur buiten staan. Ik ben blij dat ik mijn vier kinderen net niet bij mij had, zodat ze dit niet moesten meemaken. Er was wel wat rook binnen, maar het was nog niet zo lang aan het branden en de brandweer was er vlug bij. We konden daarna dus weer binnen", zegt Peter. Burgemeester Johan Leysen (CD&V) riep intussen op om extra waakzaam te zijn. "Ik zal af en toe misschien wel eens wat vaker door het raam kijken, maar veel meer kan je niet doen", besluit Peter.





Gezinnen

In Balen gaan de vele brandstichtingen intussen vlot over de tongen. "Het is te hopen dat ik niet de volgende ben, al ga ik er mijn slaap niet voor laten", klinkt het bij een anonieme buurtbewoner. "Er wordt nu natuurlijk wel wat over de brandstichtingen gepraat in de gemeente, maar na een tijdje gaat dat over. Dat die pyromaan nu ook huizen met gezinnen erin viseert, is wel een stap te ver. Dat had toch slechter kunnen aflopen." Volgens een café-uitbaatster is er bij de inwoners een verhoogde waakzaamheid na de brandstichtingen. "Iedereen houdt zijn ogen open. Ik ga zelf af en toe eens buiten kijken om te zien of er iets verdacht is op te merken. Toen Huis Wouters in brand stond, was er wel even paniek. 'Straks staat de kerk ook in brand', zei iemand. De mensen zijn er wel wat bang van, maar het is nu ook niet zo dat we elke nacht zitten te waken. Ik hoop alvast dat ze die pyromaan snel te pakken krijgen, want dan hij zal er niet goed van zijn."