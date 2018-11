“Elke had mooie toekomst voor zich” Jonge schoonheidsspecialiste sterft na crash op Ringlaan in Lommel Jef Van Nooten

14 november 2018

17u14 2 Balen Een verkeersongeval op de Ringlaan in Lommel heeft dinsdagavond het leven gekost aan de 31-jarige Elke Theuwissen uit Balen. De schoonheidsspecialiste zat als passagier in een wagen die achteraan inreed op een pikdorser. “Ze had nog zo’n mooie toekomst voor zich”, treurt een vriendin.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 22.30 uur. Elke Theuwissen zat als passagier in haar eigen bedrijfswagen van ‘Van Kop tot Teen’. De wagen reed op de Ringlaan (N71) vanuit Lommel richting Balen, maar vlak voor de grens met de Kempen liep het mis. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken, maar volgens de eerste vaststellingen reed de wagen achteraan in op een pikdorser. De bestuurder raakte zwaargewond, voor passagier Elke Theuwissen waren de gevolgen fataal. De brandweer heeft de jonge vrouw nog uit het wrak bevrijd, maar ze verkeerde op dat moment al in zeer kritieke toestand. Even later is ze bezweken aan de verwondingen die ze bij het ongeval had opgelopen. Door de klap van het ongeval raakte de pikdorser van de weg af. De bestuurder van het landbouwvoertuig raakte gewond. De N71 bleef tot 3 uur ’s afgesloten voor het verkeer. Om zowel de hulpdiensten als de verkeersdeskundige ongestoord te laten werken.

De lichte bestelwagen waarin Elke Theuwissen het leven liet, was die van haar eigen zaak. De vrouw had begin dit jaar ‘Van Kop tot Teen’ opgericht. Daarmee was ze kapster en schoonheidsspecialiste aan huis.

Het nieuws van haar overlijden sloeg gisteren in als een bom bij familie en vrienden. Uit de vele reacties die op sociale media werden geplaatst, blijkt dat de vrouw erg geliefd was. “Altijd opgewekt, altijd vrolijk, vol plannen en goede voornemens. Wat gaan we je missen, Elke”, verspreidde de zus van Elke Theuwissen via sociale media.

De vrienden van Elke vinden het vooral oneerlijk dat het uitgerekend Elke moest overkomen, en uitgerekend nu. “Ze had net haar eigen zaak, het haar huisje verbouwd, … Ze was klaar om aan haar toekomst te beginnen. Dit is verschrikkelijk oneerlijk. Ze was zo lief voor alles en iedereen, en ook een grote dierenvriend.”

Een andere vriendin omschrijft Elke als een grote levensgenieter. “Altijd even vrolijk, zot en blij. Altijd klaar om te helpen. Nog zoveel plannen. Je was een toppertje, op alle vlakken.”