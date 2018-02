'Dieter' uit Thuis veilt kunst voor ALS Liga 05 februari 2018

02u44 0 Balen In Vrijetijdscentrum De Kruierie heeft de Kunstkring Balen (KuBa) zaterdagavond 23 werken van haar leden geveild. De opbrengst gaat naar de ALS Liga. De veiling werd in goede banen geleid door Raf Jansen, de Balenaar die bekend werd als Dieter in de Eén-soap Thuis.

Raf Jansen leidde de veiling op een ludieke manier en joeg zo de biedingen de hoogte in. De kunstwerken, gaande van prachtige schilderijen tot een fraaie muziekdoos of een zogenoemd pyrografisch werk, kunst gemaakt door het schroeien van hout.





"Onze leden gingen direct akkoord om werken af te staan voor het goede doel. Wij mochten professor Ludo Van Den Bosch van de KU Leuven, een expert op het vlak van ALS, verwelkomen. Hij gaf de aanwezigen een korte uiteenzetting over wat ALS precies is en lichtte de werking van het onderzoeksfonds A cure for ALS toe", zegt Willy Wagemans, KuBa-voorzitter.





De veiling bracht 1.600 euro op. "Ook het Vrijetijdscentrum gaat nog een aantal werken aankopen", vertelt Wagemans. "De voorbije twee weken exposeerden we de werken in De Kruierie en de opbrengst van de consumpties gaat naar hetzelfde goede doel. In totaal zullen we 2.000 euro overmaken aan de ALS-Liga." Willy Wagemans ontwierp zelf een trofee die hij schenkt aan de ALS Liga. Die zal gaan naar de persoon of instantie die een remedie vindt om ALS te bestrijden. (EJM)