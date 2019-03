“Dieren die in hokjes naast elkaar zitten: dat gaat niet blijven duren” Wouter Demuynck

11 maart 2019

Sinds kort hebben Wim Verheyen en Tommy Pasteels - de eigenaar van luxe-bioscoop Cinema4You in Burcht (Zwijndrecht) – de touwtjes in handen in de Olmense Zoo. Zij kochten de dierentuin over van Charel Verheyen, vader van Wim, en willen de Olmense Zoo hét voorbeeld laten zijn van een nieuw type van dierentuin. Dat zal ook gepaard gaan met een naamsverandering. "Dieren die in hokjes naast elkaar zitten: dat gaat niet blijven duren."

Charel Verheyen was al langer zinnens om zijn dierentuin te verkopen, maar een overnemer vinden bleek niet evident. In het verhaal van de Olmense Zoo stappen zat dan weer wel in het achterhoofd van ondernemer Tommy Pasteels, maar zijn prioriteit was om een nieuwe luxe-bioscoop uit te bouwen in Kontich. Wanneer aanhoudend buurtprotest die plannen eind februari fnuikten, besloot Pasteels zijn pijlen te richten op de Olmense Zoo. “Ik had niet gedacht dat ik een plan B zou nodig hebben, maar ik moest een keuze maken: een lange, juridische strijd voeren of meteen voor plan B gaan”, zegt Tommy Pasteels. Dat werd dus dat laatste.

Wim Verheyen en Tommy Pasteels zijn van plan de zoo grondig te vernieuwen. Belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn veiligheid en dierenwelzijn. “We weten wat we willen doen, maar we vragen nog een beetje tijd. We ontwikkelen een visie waarmee we op vijf jaar tijd de dierentuin weer op de kaart willen zetten”, zegt Wim Verheyen.

Een tipje van de sluier kan wel al gelicht worden. “Met de Olmense Zoo willen we een voortrekkersrol spelen qua nieuw type van zoo. Het oude type is niet de toekomst. Met het nieuwe type zorg je ervoor dat de dieren veilig zitten en dat de bezoekers meer verbonden zijn met de dieren, maar vooral dat de dieren veel meer plaats hebben. Een zoo waar dieren in hokjes naast elkaar zitten: dat gaat niet blijven duren. Naar de minimumnormen zou je eigenlijk niet moeten kijken”, meent Tommy Pasteels, die benadrukt dat de zoo een betaalbaar familiepark zal blijven. Op 22 juni zal de nieuwe visie van de zoo uit de doeken gedaan worden. Verheyen en Pasteels zullen dan ook de nieuwe naam van de zoo bekendmaken.

“Met de dienst Dierenwelzijn hebben we binnenkort een afspraak, want we willen nauw samenwerken met hen”, vervolgt Verheyen. Wat de dieren zelf betreft, wil de Olmense Zoo enigszins back to the roots gaan. “We willen verder inzetten op katachtigen. De zoo was immers, vooral vroeger, gekend om zijn jachtluipaarden. Nu is er nog maar eentje. We gaan proberen een tweede jachtluipaard erbij te halen. Al is het niet meteen de bedoeling om onze collectie uit te breiden. Vernieuwing blijft de prioriteit.”

Wim Verheyen en Tommy Pasteels begonnen enkele maanden geleden al met het uitwisselen van ideeën. Nu de samenwerking een feit is, merken beide zaakvoerders dat ze erg complementair zijn. “We leiden het park samen, maar ieder heeft zijn eigen taak”, vertelt Tommy Pasteels. “Wim kent de zoo als zijn broekzak, terwijl ik commerciële knowhow heb. We vullen elkaar goed aan. Samen kunnen we de wereld aan”, lacht Pasteels. “Een belangrijk voordeel is dat Tommy met een frisse kijk kan ondergedompeld worden in de werking van de zoo”, gaat Verheyen verder. “Daarnaast gaat mijn zus Els de feestzaal verder op zich nemen. Mijn vader (die nog in het park woont, red.) gaat op termijn verhuizen, daarvoor geven we hem alle tijd. Zo zal ook hij zijn eigen ding kunnen doen.”