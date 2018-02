'Bananen' en 'Appelsienen' winnen 'Gezond bordje sport' 08 februari 2018

In gemeentelijk sportcomplex Bleukens aan Hoolsterberg verzamelden gisteren alle leerlingen van de vijfde leerjaren van de Balense lagere scholen voor 'Gezond bordje sport'. Sportpromotor Kevin Van Genechten had voor de 269 jongens en meisjes van De Bijenkorf, 't Klepperke, basisschool Centrum, Klavertje 4, De Twinkeling, De Bosmier, De Klimboom, De Puzzel en lagere school Wezel een aantal spelletjes bedacht waarbij de kinderen al bewegend punten konden sprokkelen: Woordenzoeker, Stappen maar!, Rad van calorie, Vul de voedingsdriehoek, de bieptest en Advertentiespel.





Iedere school kreeg de naam van een fruitsoort toegewezen. In de eerste groep toonden 'de Bananen' van de vrije basisschool Klavertje 4 Olmen zich de besten. 's Namiddags verzamelden 'de Appelsienen' van De Puzzel uit Schoor de meeste punten.





"We willen de kinderen op een plezante manier duidelijk maken hoe belangrijk gezonde voeding is en hen ook meegeven dat bewegen ook erg belangrijk is in een gezonde levenshouding", aldus organisator Kevin Van Genechten. (EJM)