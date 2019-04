Zo kan teambuilding ook: personeel Q-Lite ruimt samen zwerfvuil Toon Verheijen

03 april 2019

11u10 0 Baarle-Hertog Een twintigtal collega’s van de firma Q-Lite hebben een zogenaamde trash walking-actie op poten gezet. Zo werd het zwerfafval in Wiekenweg en omliggende straten aangepakt.

Met grote vuilniszakken trokken de collega’s op pad om al het zwerfvuil op te ruimen. “De straten lijken proper wanneer je er langs fietst of rijdt, maar je er rondstapt zie je toch heel veel afval liggen in de bermen. De actie was niet alleen goed voor het milieu, maar vormde ook een aangename teambuildingactiviteit”, lachen de personeelsleden. “De trashwalk was meer dan succesvol en kent zeker een vervolg dit najaar. Q-lite heeft dit jaar zelf ook als doel om twintig procent minder restafval te produceren.”