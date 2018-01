Windhaan moet naar beneden 20 januari 2018

02u42 0

De windhaan op de kerktoren van Baarle-Hertog heeft ook te lijden gehad onder de storm van afgelopen donderdag. Het gemeentebestuur kreeg verschillende verontrustende telefoontjes. "Hij hangt inderdaad redelijk schuin, maar er is geen acuut gevaar dat hij naar beneden zou komen", vertelt burgemeester Leo van Tilburg. "We hebben ondertussen een gespecialiseerd bedrijf de opdracht gegeven de windhaan eraf te halen. Daarna zal die hersteld worden en teruggeplaatst worden." De kerktoren van Baarle is zo'n 50 meter hoog. De firma zal met een telescopische kraan ter plaatse moeten komen om de windhaan eraf te halen. Dat zal mogelijk in de loop van volgende week gebeuren. (VTT)