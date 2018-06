Werken voor randweg 02 juni 2018

02u43 0

Aannemer Boskalis is gestart met de voorbereidende werken van de bouwwerken van de fietstunnel aan Reth en de rotonde aan de Turnhoutseweg. Beide worden gerealiseerd in functie van de randweg Baarle. De voorbereidende werken voor de tunnel duren tot de zomervakantie. Voor de veiligheid komt er een omleiding voor fietsers. Reth zelf wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Na de zomervakantie begint de aannemer met de aanleg van de fietstunnel zelf.





De werken aan de rotonde Turnhoutseweg zijn gestart en zullen naar verwachting eind november klaar zijn. Zo komt er onder meer een bypass aan een kant om de kabels en leidingen te kunnen verleggen. Fietsers worden omgeleid via het Bels Lijntje. (VTT)