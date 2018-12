Vuurwerkverkoper pakt uit met nieuw ‘streekproduct’ Politie en gemeente nemen samen met handelaars maatregelen om overlast te beperken Toon Verheijen

10 december 2018

18u18 1 Baarle-Hertog Vuurwerkverkoper Pieter Loots pakt uit met een origineel ‘streekproduct’ dat hij speciaal heeft laten ontwerpen. Het ‘grensbommetje’ is een knalvuurwerk in de vorm van een grenspaal. Hij heeft 3.000 pakketjes laten maken en die vliegen momenteel de deur uit. Samen met de politie en de gemeente worden er dit jaar ook maatregelen genomen.

De eindejaarsperiode in Baarle-Hertog/Nassau staat garant voor vuurwerktoerisme. De winkeltjes draaien op volle toeren en het is nog een grotere drukte dan het soms al kan zijn in het centrum van Baarle. Bij Loots Vuurwerk hebben ze iets extra gevonden voor de vuurwerkfanaten: een grensbommetje. “Het idee kwam eigenlijk van de overkoepelende organisatie Stichting Ondernemend Baarle”, vertelt Pieter. “Zij deden een oproep om eens met nieuwe souvenirs of streekproducten te komen. En wat is er een echt streekproduct van Baarle: ons vuurwerk natuurlijk (lacht).”

Grenspaal

Om het echt typisch Baarle-Hertog/Nassau te maken, liet Pieter een knalvuurwerk maken in de vorm van de grenspaal die in het centrum van de enclavegemeente staat met zelfs de juiste getallen en het juiste jaartal erop. “En het past eigenlijk helemaal bij de de naam van smokkelgemeente die Baarle ook heeft”, vertelt Pieter. “Het vuurwerk voldoet volledig aan de Europese wetgeving, maar in Nederland is dit soort knalvuurwerk blijkbaar verboden. Dus de Nederlanders die het kopen, zullen het echt moeten smokkelen (lacht). Ze gaan in elk geval vlot over de toonbank. We hebben er voor dit jaar drieduizend laten maken, maar vermoedelijk zullen ze voor het einde van het jaar al allemaal uitverkocht zijn.”

Maatregelen

Ondertussen is de drukte in de enclavegemeente al volop begonnen. “Iets vroeger als andere jaren inderdaad en daar spelen we uiteraard ook op in”, lacht Pieter Loots. “Nu kan je nog zaakjes doen.” De vuurwerkhandelaars nemen ook zelf een hele reeks maatregelen om de overlast te beperken. “We roepen onze klanten op om respect te hebben voor de buurtbewoners”, vertelt Pieter Loots. “We hebben ook een weiland ingericht als tijdelijke parking en vanaf 22 december zetten we ook zelf seingevers in om alles in goede banen te leiden. We zorgen ook voor extra vuilnisbakken.”

De gemeentebesturen en de politie nemen ook maatregelen om vooral het verkeer in de Kapelstraat en de Klokkenstraat in goede banen te leiden. “Op vraag van de buurtbewoners doen we dat dit jaar vroeger”, zegt burgemeester Leo van Tilburg (CDK). “Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, is er in de Kapelstraat en de Klokkenstraat een gedeeltelijk parkeerverbod ingesteld en wordt er vanaf 7 december eenrichtingsverkeer ingevoerd. Met de vuurwerkhandelaars hebben we afspraken gemaakt over de netheid in de buurt. Samen met hen willen de gemeenten het zwerfvuil en het wildplassen aanpakken. De politie-inzet wordt dit jaar verhoogd, zowel de interventieploegen als de wijkpolitie zullen toezien op het naleven van de maatregelen. “