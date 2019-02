Vuelta 2020 trekt door Baarle-Hertog/Baarle-Nassau Toon Verheijen

20 februari 2019

De enclavegemeente Baarle-Nassau/Baarle-Hertog maakt zich op voor een sportief hoogtepunt in de zomer van 2020. Tijdens de Ronde van Spanje, beter gekend als de Vuelta, zullen de internationale wielergorden ook door Baarle rijden. Hun doortocht staat gepland tijdens de derde etappe met vertrek en aankomst in Breda (193,82 kilometer). Na de start op zondag vanuit het historische Kasteel van Breda trekt het peloton door de provincie Brabant. De renners komen daarbij oog in oog met de Brabantse Wal Er wordt gefietst door de bakermat van de Nederlandse wielersport, zoals St. Willebord, Alphen Chaam en Hoogerheide (bekend om het veldrijden). Na 194 kilometer trekt het peloton weer door Breda om de laatste meters af te leggen in Nederland.

Het volledige parcours van de derde etappe het dichtst bij de Belgische grens: Breda (Start: Kasteel van Breda) | Alphen Chaam, Baarle-Nassau (Belgische enclaves), Gilze en Rijen, Dongen, Oosterhout, Drimmelen, Moerdijk, Halderberge, Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht (Brabantse wal, Roosendaal, Ruchpen, Etten-Leur, Breda.

