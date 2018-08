Voorleespret start op 1 september 23 augustus 2018

Vanaf 1 september gaat Voorleespret van start in Theek 5 Baarle. Iedere eerste zaterdag van de maand zijn kinderen tussen 3 en 6 jaar oud welkom om te luisteren naar een mooi verhaal. Het voorlezen start telkens om 10.30 uur en wordt gevolgd door nog een leuke activiteit. Elke zaterdag is er een ander thema zoals griezelen, vriendschap of familie. (VTT)