Twee wegen opnieuw open 18 juni 2018

02u39 2

De werken op Nijhoven en de asfaltering van Visweg Zuid verlopen volgens planning. De twee wegen zijn sinds dit weekend weer opengesteld voor het verkeer. Deze ochtend wordt zowel aan de Turnhoutseweg als aan de Oordeelstraat een tijdelijke weg (bypass) in gebruik genomen voor alle gemotoriseerd verkeer. Daarnaast wordt ook de Reth afgesloten voor de aanleg van een fietstunnel. Aan de Turnhoutseweg moeten kabels en leidingen verlegd worden voor de aanleg van de rotonde. Fietsers worden omgeleid via het Bels Lijntje. Aan de Oordeelstraat wordt een onderdoorgang gerealiseerd. De randweg zal ter hoogte van de Oordeelstraat verdiept worden. Aan de Reth worden fietsers en voetgangers straks via een fietstunnel onder de randweg geleid. Gemotoriseerd verkeer zal niet langer ter hoogte van de fietstunnel over de Reth kunnen passeren. Fietsers worden tijdens de aanleg van de tunnel omgeleid via een bypass.