Twee twintigers in top drie N-VA 07 september 2018

Het leek er even op dat N-VA Baarle-Hertog & Zondereigen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen de handdoek in de ring zou gooien, maar uiteindelijk komt de partij toch op. Voorzitter Philip Loots wordt de lijsttrekker. Hij was destijds ook de medeoprichter van de afdeling in Baarle-Hertog & Zondereigen. Op de tweede plaats staat de 20-jarige studente Silvie Slegers uit Zondereigen. Zij is actief binnen de KLJ. Op de derde plaats staat eveneens een nieuwkomer Jeroen Raijmaekers (21). De andere acht namen worden binnenkort bekendgemaakt. (VTT)