Topchocolatier leert dorpsgenoten bakken 06 april 2018

Topchocolatier Marijn Coertjens keert op zondag 6 mei terug naar zijn geboortedorp Baarle-Hertog. Hij organiseert er een exclusieve bakworkshop in het kader van de wedstrijd 'Heel Baarle Bakt'.





Marijn Coertjens was de voorbije jaren weinig in ons land te vinden. De Belgisch kampioen 'Chocolade' was vijf jaar lang de hoofdchocolatier van het vijfsterrenhotel The Peninsula in Hongkong. Vorig jaar opende hij in Gent zijn eerste chocoladewinkel. "Meesterchocolatier en -patissier Marijn Coertjens is afkomstig uit Baarle-Hertog. Speciaal voor Baarle komt Marijn terug naar zijn geboortedorp om op zondagmiddag 6 mei een exclusieve bakworkshop te houden", zegt bibliothecaresse Cindy Mergits.





Twintig mensen kunnen aan de workshop deelnemen. De bakworkshop is meteen ook het startschot van de wedstrijd 'Heel Baarle Bakt'. "De maand mei staat voor de bibliotheek van Baarle in het teken van kookboeken en lekkere baksels. In navolging van 'Heel Holland Bakt' en 'Bake Off Vlaanderen', kunnen inwoners uit Baarle ook meedoen met een echte bakwedstrijd voor jong en oud op zondag 13 mei", aldus nog Mergits. "De jury, waarin ook Marijn Coertjens zal zetelen, verwacht van iedere deelnemer een lekkere cake en ook nog een smakelijke taart. De beste recepten worden nadien gepubliceerd in Ons Weekblad."





De bakwedstrijd gaat door in het cultureel centrum. Voor de workshop met Marijn Coertjens betaal je 10 euro, de bakwedstrijd is gratis. (JVN)