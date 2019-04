Toeristisch seizoen opent met onthulling ‘enclavebord’ Toon Verheijen

18 april 2019

13u15 0 Baarle-Hertog Het Cultureel Centrum en Toerisme Baarle openen samen het nieuwe toeristische seizoen op 28 april. Er is een streekmarkt, de inhuldiging van het eerste ‘Enclave Informatiepaneel’ en een kunstenaarsroute tussen de kerk en het CC.

De aftrap van het toeristisch seizoen wordt gegeven door Erik Van der Vloet en Nico Sommen, beiden schepen van Toerisme in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Zij zullen om 13 uur het allereerste van in totaal dertig informatieborden onthullen over elke enclave. Er wordt net als vorig jaar weer een streekmarkt met streekeigen producten georganiseerd, die deze keer uitgebreid is met een kunstmarkt in het kader van de week van amateurkunsten (WAK). Op deze markt staan mensen uit Baarle en omgeving met hun kunstwerken. De markt is bij de kerk en loopt vanaf de Singel tot in de Kerkstraat. Je kan genieten van een kunstenmarkt, van Museum in de straat oftewel kunstwerken achter de ramen van de buren en in de etalages van de winkels, de verschillende optredens en kijken naar de wasdraadkunst van de kinderen van de Baarlese scholen.