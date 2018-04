Toerismekantoor verhuist 19 april 2018

Toerisme Baarle gaat verhuizen. Het kantoor is nu gevestigd in de Nieuwsstraat, maar krijgt een plaats in het gemeentehuis van Baarle-Nassau aan De Singel. Het vernieuwde kantoor is vanaf 22 april open. Die dag start ook het toeristisch seizoen in Baarle met allerlei activiteiten op het Kerkplein van de Sint-Remigiuskerk tussen 11 en 17 uur. Er zal dan onder meer een toeristische markt georganiseerd worden. (VTT)