Strooidiensten staan paraat in Baarle Toon Verheijen

20 november 2018

20u21 0 Baarle-Hertog De gemeentelijke strooidiensten staan de komende dagen paraat nu er vriesweer is aangekondigd. Er zal opnieuw gewerkt worden volgens een strooiplan.

In de eerste fase pakt de strooiploeg de belangrijkste gemeentelijke wegen aan en ook de schoolomgevingen. Op hetzelfde moment worden de provinciale hoofdassen gestrooid door de provincie Noord-Brabant. In fase twee worden de hoofdwegen van de woonwijken gestrooid. Dit gebeurt meestal aansluitend op fase 1 bij aanhoudende vorst of sneeuwval.

Bij ijzel, na regenval op een bevroren ondergrond en dagenlange sneeuwval, gaat de gemeente over tot fase 3 van het strooiplan. Hierbij worden de woonstraten met weinig verkeer zoals verkavelingen, zone 30–straten en parkeerterreinen ook gestrooid.

De gemeente doet ook een oproep aan inwoners om het voetpad voor de eigen deur zelf sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat doe je het beste door eerst sneeuw te ruimen en dan zout te strooien. Zo zorg je voor een veilige doortocht voor voetgangers, kinderwagens en rolstoelen.