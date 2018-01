Straten dicht voor aanleg randweg 02u42 0

De Visweg en Nijhoven zijn tot en met april gedeeltelijk afgesloten in het kader van de aanleg van de randweg rond Baarle. Leidingen en kabels moeten worden verlegd in afwachting van de aanleg van een rotonde. Het verkeer rijdt om via de Kapelstraat, Molenstraat, Turnhoutseweg, Gierlestraat, Reth en de Kievit. (VTT)