Straatnaamwedstrijd voor nieuwe randweg 27 juni 2018

02u30 0

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau organiseren een wedstrijd voor wie de origineelste naam verzint voor de twee delen van de nieuwe randweg rond Baarle. De winnaars ontvangen eeuwige roem én een Enclavecadeaubon van vijftig euro.





De noordelijke tak (N639) van de randweg is het deel tussen de rotonde Bredaseweg en de rotonde Alphenseweg. Dit deel van de randweg ligt volledig op Nederlands grondgebied en gaat later dit jaar open.





De zuidoostelijke tak (N260) is het deel tussen de Alphenseweg en de Turnhoutseweg en ligt op Nederlands en Belgisch grondgebied. De voorbereidingen voor de aanleg van dit deel zijn in volle gang. Gedeputeerde Christophe van der Maat (Noord-Brabant), burgemeester Leo van Tilburg (Baarle-Hertog) en wethouder Hans van Tilborg (Baarle-Nassau) vinden het een mooie uitdaging voor de inwoners om passende namen aan te dragen voor de twee takken van de randweg. Voorstellen zijn tot 9 september welkom op communicatie@abg.nl of gemeente@baarle-hertog.be. Heemkundekring Amalia van Solms bekijkt na 9 september alle inzendingen en geeft de beide gemeentebesturen advies over de voorgestelde namen. Het is aan de beide gemeentebesturen om de straatnamen vast te stellen. (VTT)