Sociale kavels aan Alphenseweg 20 juni 2018

De gemeente verkoopt enkele sociale bouwkavels aan de Alphenseweg. De prijs bedraagt 240 euro per vierkante meter. Kandidaat-kopers moeten minstens 18 jaar oud zijn en mogen geen andere eigendom hebben. Ze moeten ook minstens vijf jaar in Baarle-Hertog gewoond hebben gedurende de laatste tien jaar of minstens vijftien jaar in Baarle-Hertog, waarvan minimum vijf jaar gedurende de laatste twintig jaar. Inschrijven kan op het gemeentehuis. (VTT)