Praatpunt nu ook voor mannen en kinderen 12 april 2018

Het 'Praatpunt Bibliotheek' dat in de zomer van 2017 werd opgericht gericht op anderstalige vrouwen, wordt nu ook uitgebreid naar mannen die hun Nederlands willen bijschaven.





Het Praatpunt wordt iedere woensdag georganiseerd in de bibliotheek van Baarle met als adres Pastoor de Katerstraat 5-7 tussen 10 en 12 uur. Hierbij wordt steeds een kopje koffie of thee aangeboden. Ook kinderen zijn welkom op het Praatpunt. Een vrijwilliger van de bibliotheek leest voor uit mooie boeken of speelt mee taalspelletjes, zodat ook de kinderen in aanraking komen met de Nederlandse taal. (VTT)