Politie zoekt koppel na vechtpartij op Lijnbus Toon Verheijen

09 april 2019

17u14 0 Baarle-Hertog Het parket heeft dinsdag beelden vrijgegeven van twee personen die betrokken waren bij een vechtpartij op een bus van De Lijn tussen Turnhout en Baarle-Hertog. Ze zouden daarbij enkele rake klappen hebben uitgedeeld.

De twee wonen vermoedelijk in Nederland. De politie kreeg ondertussen al enkele tips binnen over de zaak, maar meer details zijn nog altijd welkom. Het zou mogelijk gaan om een geschil tussen twee vrouwen dat uit de hand gelopen is. De politie verspreidt nu pas de beelden omdat het parket ze pas heeft vrijgegeven.