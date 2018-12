Politie neemt vuurwerk in beslag bij controles in Baarle Gemeente tevreden over verscherpte maatregelen tegen overlast Jef Van Nooten

30 december 2018

15u40 0 Baarle-Hertog Naar jaarlijkse traditie zakten heel wat vuurwerkliefhebbers dit weekend af naar Baarle-Hertog. Een massa vuurwerk ging er al over de toonbanken, maar de grootste drukte wordt maandag nog verwacht. “Ook dan zal de politie nog aanwezig zijn om controles uit te voeren en indien nodig vuurwerk in beslag te nemen”, zegt burgemeester Leo Van Tilburg.

Het was zaterdag en zondag weer gezellig druk in de straten van Baarle. Vooral Nederlanders vonden hun weg naar het grensdorp. Ze kwamen met een doel: vuurwerk kopen om mandagavond om middernacht te laten knallen. 100 euro, 200 euro of zelfs tot 400 euro. Het ene gezin gaf al meer uit dan het andere. “Hier hebben we enkele maanden voor gespaard met een groep vrienden”, vertellen Dennis en Remco, twee jongeren uit Breda. Ze hebben onder meer Thunderkings in hun overvolle winkelzakken zitten. “Die knallen lekker hard. We beseffen dat we eigenlijk te veel vuurwerk gekocht hebben om te vervoeren in één auto. Maar dat risico willen we nemen. Als we maar half zoveel vuurwerk kopen, hebben we maar half zoveel plezier met oudjaar. We konden niet met meerdere auto’s komen, omdat verschillende van onze vrienden vandaag moeten werken.”

De vuurwerkverkopers verwachten dat maandag de drukste dag wordt. De grootste omzet moet dus nog gemaakt worden. Toch konden de verkopers al een eerste balans op maken. “We kregen een kwart meer bestellingen binnen dan vorig jaar, en we merken dat klanten gemiddeld ook een kwart meer geld uitgeven dan anders. Wij mogen dus zeker niet klagen dit jaar.”

Om de toestroom aan vuurwerkliefhebbers in goede banen te leiden, voerde het gemeentebestuur van Baarle-Hertog éénrichtingsverkeer in voor sommige drukbezochte straten. Toezichters proberen het verkeer in goede banen te leiden. Om vlotter een parkeerplaats te vinden, werd ook een weiland tijdelijk ingericht als parking. “We kunnen bijna beginnen aftellen”, zegt een bewoner uit de Molenstraat bij het aanschouwen van de drukte in zijn straat. “Niemand kijkt zo hard uit naar 1 januari dan de inwoners van Baarle. Omdat met de jaarwisseling ook de vuurwerkdrukte verdwijnt voor de komende 50 weken. We hebben het er vooral moeilijk mee dat veel vuurwerkkopers geen respect hebben voor de mensen die hier wonen. Tijdens de laatste dagen van het jaar zijn onze opritten voortdurend versperd door dubbelparkeerders.”

Toch is het gemeentebestuur tevreden over de maatregelen die warden genomen om alles in geode banen te leiden. Bovendien zijn het niet alleen de vuurwerkliefhebbers die zich niet aan de regels hielden. Ook bewoners zijn op de bon gezwierd omdat ze een enkelrichting niet respecteerden. “We hadden meer maatregelen genomen en er was meer politietoezicht dan de voorbije jaren. Dat heeft gewerkt, alles is vlotter verlopen dan de voorbije jaren”, zegt burgemeester Leo Van Tilburg. “We hebben de indruk dat de maatregelen op punt staan nadat we ze ieder jaar hebben uitgebreid. Zoals we het dit jaar aanpakken, zou het ook de komende jaren moeten.”

De politie controleerde niet alleen op inbreuken op de verkeersregels. Ook de verkoop van vuurwerk werd nauwlettend in de gaten gehouden. “Daarbij werd ook vuurwerk in beslag genomen. Omdat mensen meer bij zich hadden dan toegestaan. Wie vlakbij een winkel werd gecontroleerd, werd meteen terug naar de winkel gestuurd als ze te veel bij zich hadden.”