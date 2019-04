Opsporingsbericht: wie heeft 20 jaar oude wegwijzer gezien? Toon Verheijen

09 april 2019

14u35 1 Baarle-Hertog Iedereen die wel eens in het centrum van Baarle-Hertog/Baarle-Nassau is geweest, kent hem wel. Die - denk er een Nederlands accent bij - lekker ouderwetse wegwijzer aan de Singel. Maar sinds begin april is hij plots verdwenen. De gemeente doet een oproep.

De ANWB, de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, plaatsten in 1997 een wegwijzer in het centrum van Baarle-Hertog-Nassau met daarop verwijzingen naar het landgoed Schaluinen, Turnhout, Ulicoten, Chaam, Breda en ‘alle richtingen’.

Het was een van de weinige oude wegwijzers, maar sinds enkele dagen is hij verdwenen. “We dachten even aan een aprilgrap”, zegt Jeroen Leemans, woordvoerder van onder meer de gemeente Baarle-Nassau. “Een rondvraag onder aannemers waarmee we samenwerken, leverde echter niets op. Daarom doen we nu deze algemene oproep. Wie iets gezien heeft of wie weet wie de wegwijzer heeft meegenomen of hem toevallig ergens weet liggen: we horen het graag.”

Alle info is welkom via info@baarle-nassau.nl.