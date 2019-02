Oordeelstraat week lang afgesloten Toon Verheijen

15 februari 2019

10u36 0

De Oordeelstraat wordt vanaf maandag 18 tot en met vrijdag 22 februari volledig afgesloten voor het verkeer ter hoogte van het viaduct. Dat moet gebeuren omdat de weg moet aangesloten worden op het nieuwe viaduct dat is aangelegd over de randweg van Baarle. Ook fietsers zullen moeten omrijden. Het verkeer zal moeten omrijden via Nijhoven.