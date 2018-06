Nog zes lopende procedures over aanleg rondweg 15 juni 2018

02u28 0 Baarle-Hertog Het noordelijk gedeelte van de nieuwe randweg rond Baarle opent op 24 oktober van dit jaar. De rotonde aan de Bredaseweg is helemaal klaar en aan de andere kunstwerken en rotondes wordt volop gewerkt.

Op Nederlands grondgebied is er een fout opgedoken. "Het gaat om een klein gedeelte van een buurtweg dat niet was opgenomen in het dossier, maar dat komt snel in orde", zegt burgemeester Leo Van Tilburg van Baarle-Hertog. "Aan Belgische zijden lopen er nog altijd zes procedures. Ons buikgevoel zegt dat het wel in orde komt, maar met honderd procent zekerheid kunnen we dat niet zeggen."





Extra camera

In Baarle wordt nu wel gevreesd dat wanneer het noordelijk gedeelte open gaat eind oktober dat het centrum helemaal gaat vast komen te zitten door de vrachtwagens. Voorlopig zijn daar nog geen maatregelen voor genomen.





"Het is wel zo dat wij een extra camera gaan plaatsen die speciaal zal dienen om vrachtverkeer uit ons centrum te houden. Wie door ons centrum rijdt, maar er niet moet zijn, zal beboet worden", aldus Van Tilburg nog. (VTT)