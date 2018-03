Nieuwe fase in aanleg randweg 26 maart 2018

De Alphenseweg tussen kruising Industrieweg/Alphenseweg in Baarle en het kruispunt van de N260 en de Venweg in Alphen-Chaam wordt vanaf 3 april afgesloten in het kader van de aanleg van de rondweg rond Baarle. De afsluiting is nodig voor de verbreding van het stuk Alphenseweg tussen de nieuwe rotonde van de randweg en tot 30 meter voorbij de kruising N260 / Boschoven. De weg wordt volledig afgesloten. Fietsers en bromfietsers tussen Baarle en Alphen kunnen de werkzaamheden passeren via een bypass langs de nieuwe rotonde. Verkeer tussen Baarle en Alphen/A58 wordt omgeleid via de omleidingsroute. De woningen aan de Boschoven tussen de N260 en Bels Lijntje zijn bereikbaar via de Nassaulaan. (VTT)