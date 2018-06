Nieuw cultureel centrum moét op landsgrenzen liggen 14 juni 2018

02u43 0 Baarle-Hertog Het Cultureel Centrum Baarle is aan zijn laatste jaren bezig in het meer dan honderd jaar oude kloostergebouw in de Pastoor de Katerstraat. De besturen van Hertog en Nassau willen samen een nettobedrag van zes miljoen euro investeren in een nieuwbouw. Voorwaarde is wel: de grens moet netjes door het gebouw lopen.

Het huidige gebouw waarin het Cultureel Centrum Baarle is gevestigd voldoet eigenlijk al een tijdje niet meer. Het oude kloosterpand is meer dan honderd jaar oud en tot op de draad versleten. Het gebouw is ook niet geïsoleerd en de muren en plafonds kun je moeilijk als geluidsdicht bestempelen. Een simpele renovatie zou al snel vier miljoen euro kosten, maar dan nog blijft de indeling van het oude gebouw nog altijd niet optimaal. "Daarom hebben we eind vorig jaar de knoop al doorgehakt en gaan we voor een nieuw cultureel centrum op een andere locatie", vertelt schepen Frans de Bont (CDK) van Baarle-Hertog. "Er wordt momenteel gekeken naar de Loswal of daar mogelijkheden zijn. Bedoeling is in elk geval wel dat ook het nieuwe gebouw pal op de grens komt. De afspraak is dat we maximaal zes miljoen euro uitgeven. De eventuele opbrengst van het huidige gebouw mag daar nog bijgeteld worden." Blijft de vraag wat er moet gebeuren met het huidige gebouw. "We gaan daar uiteraard geen zware investeringen meer doen, maar de veiligheid moet gewaarborgd blijven", aldus de Bont. "Het gebouw slopen behoort ook tot de opties." (VTT)