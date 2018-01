Nederlandse ramkrakers riskeren tot zes jaar cel 02u33 0 Baarle-Hertog Vier Nederlanders riskeren celstraffen tot 6 jaar voor een reeks ramkraken, inbraken en een diefstal met geweld. Bij Auto 5 in Geel roofden ze voor 40.000 euro aan auto-onderdelen. In Baarle-Hertog pleegden ze een ramkraak op een tabakswinkel. "En in Balen dreigden ze een frituuruitbater neer te schieten nadat ze zijn woning waren binnen gedrongen", zegt de aanklager.

Vier mannen tussen 20 en 37 jaar uit het Nederlandse Tilburg stonden terecht voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Ze worden verdacht van een reeks inbraken, ramkraken en een diefstal met geweld. Behalve een grote kraak bij Verhoeven Biljarts in Malle, waar ze voor 300.000 euro aan keuen stalen, pleegden ze ook in het arrondissment Turnhout verscheidene feiten. Zo drongen ze in de nacht van 10 op 11 maart 2016 binnen bij Auto-5 in Geel.





"Schiet hem neer"

"Ze stalen er niet alleen 4.000 euro cash geld, maar gingen ook aan de haal met een zeer groot aantal auto-onderdelen, zoals remblokken en ruitenwissers, met een totale verkoopwaarde van meer dan 40.000 euro", zegt openbaar aanklaagster Catherine Dederen.





Enkele weken voordien, op 19 februari 2016, pleegden ze een diefstal met geweld in een woning in Balen. "De bewoners baten enkele straten verderop een frituur uit. Ze merkten op camera's beweging aan hun woning", zegt Dederen. "De bewoner reed snel naar huis en parkeerde zijn bestelwagen voor de Audi van de Nederlanders zodat ze niet konden vluchten. Even later zag hij twee personen met de kluis in hun handen van de trap komen. Eén van hen hield een koevoet boven zijn hoofd en maakte een slagbeweging richting de bewoner. 'Schiet hem neer', riep hij naar zijn kompaan." De daders konden uiteindelijk ontkomen.





Ook op 11 november 2015 hadden ze al een slag geslagen in onze regio. Ze pleegden toen een ramkraak op tabakswinkel Loots in Baarle-Hertog.





Afgeluisterd

Onderzoek wees uiteindelijk uit dat de ramkrakers zich verplaatsten met een Nederlandse nummerplaat die op naam stond van de vriendin van Kenneth K. uit Tilburg. Toen dat aan het licht kwam, bleek dat de Nederlandse politie al een hele tijd onderzoek naar K. voerde voor betrokkenheid bij ramkraken. In het kader van dat onderzoek werd hij al een tijd afgeluisterd. Op basis van die gesprekken konden de beklaagden ook gelinkt worden aan de andere feiten in onze regio.





Spilfiguur Kenneth K. (27) riskeert 6 jaar cel. Tegen zijn drie kompanen werd 3 jaar of 40 maanden gevorderd. (JVN)