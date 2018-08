Nacht van de Vleermuis 06 augustus 2018

Natuurpunt Markvallei organiseert op 24 augustus een speciale happening 'Nacht van de Vleermuis' in Baarle. Een ervaren gids van Natuurpunt Markvallei geeft vanaf 20 uur in de aula in het Cultureel Centrum van Baarle uitleg over het leven van de vleermuis. Hij staat ook stil bij de bedreigingen en licht een tip van de sluier van het geheimzinnige leven van de vleermuis. Na de uitleg is het vermoedelijk al donker aan het worden en volgt een wandeling van een drietal kilometer langs straten, stegen, perken en tuinen op zoek naar vleermuizen. gaan de deelnemers samen met de gids op zoek. De gids maakt daarbij dankbaar gebruik van bat-detectoren en ook een stevige zaklantaarn is hierbij een handig hulpmiddel. Meer info bij dimitri.vanpelt@uantwerpen.be of frans.ghil@gmail.com (VTT)