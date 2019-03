N-VA bezorgt om toekenning voor vergunning megastal voor 2.500 vleeskalveren Toon Verheijen

15 maart 2019

19u30 1 Baarle-Hertog De provincie Antwerpen heeft een omgevingsvergunning toegekend aan de initiatiefnemers van een megastal aan Gel in Zondereigen (Baarle-Hertog). Het gaat om een dossier waarbij de aanvrager zo’n 2.500 vleeskalveren wil huisvesten. De gemeente gaf eerder al een negatief advies en ook vanuit de bewoners van Zondereigen was er al protest gekomen.

“Ook het gemeentebestuur vreest dat de inplanting van de megastal een negatieve invloed zal hebben op omgeving en milieu omdat deze gelegen is in biologisch waardevol gebied, in de buurt van natuurgebieden en niet past in de plaatselijke ruimtelijke ordening”, klinkt het bij meerderheidspartij N-VA. “Verder is er ook onduidelijkheid over wie de uiteindelijke uitbaters worden waardoor de nieuwe te bouwen stal als een uitbreiding van de bestaande stal op Nederlands grondgebied zou gezien kunnen worden. Tijdens de procedure van de aanvraag voor deze vergunning is er ook geen duidelijkheid geschapen over het transport van mestafvoer en de ligging van te bemesten gronden in de buurt. We weten dus absoluut niet wat de uiteindelijk impact gaat zijn qua mobiliteit. De provincie heeft hier dan ook onbegrijpelijk géén strenge voorwaarden opgelegd waardoor het de uitbater vrij staat de transporten voor de megastal via de dorpskern van Zondereigen te laten plaatsvinden.”

N-VA hoopt dat de gemeente alsnog in beroep gaat of dat het alleszins de toegekende vergunning nauwlettend in het oog zal houden.