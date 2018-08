Meerderheidspartijen maken lijsten bekend 25 augustus 2018

02u43 0

De twee meerderheidspartijen in Baarle-Hertog, CDK en Forum+, hebben beiden al een tipje van de sluier gelicht voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. CDK trekt naar de kiezer met huidig burgemeester Leo Van Tilburg als lijsttrekker. Op de tweede plaats staat schepen Ann Brosens. Raadslid Mark Bruurs wordt de lijstduwer. Bij Forum + wordt huidig schepen Frans De Bont de lijsttrekker. Ook zij komen met een volledige lijst op. Bij oppositiepartij N-VA is het nog even windstil, maar de partij belooft begin september met nieuws op de proppen te komen. De partij geeft wel duidelijk aan dat er een lijst zal zijn. Eerder deden immers geruchten de ronde dat N-VA niet meer zou opkomen. (VTT)