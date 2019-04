Leo Van Tilburg (70) wordt ereburgemeester Toon Verheijen

03 april 2019

09u33 5 Baarle-Hertog Leo Van Tilburg (70, CDK) heeft op voordracht van de gemeenteraad de titel van ereburgemeester gekregen van Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans.

De 70-jarige Van Tilburg was tot 2018 burgemeester van Baarle-Hertog. Hij stapte begin jaren 80 in de politiek en werd gemeenteraadslid tussen 1983 en 1988. In januari 1989 werd hij schepen van openbare werken, landbouw en energie en later kwamen er ook nog bevoegdheden als energie en ruimtelijke ordening bij. Hij bleef uiteindelijk 22 jaar om uiteindelijk in 2011 burgemeester te worden. Dat bleef hij tot het einde van de vorige legislatuur. Sinds de verkiezingen maken N-VA en Forum+ de meerderheid uit en belandde CDK in de oppositie.