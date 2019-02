Kinderen zoeken mee naar vlinder Vera Toon Verheijen

01 februari 2019

09u07 0 Baarle-Hertog De Voorleesdagen in de bibliotheek van Baarle waren een succes. Het centrale verhaal was ‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmers. Dat is verkozen tot prentenboek van het jaar.

Kater Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot de vlinder Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel, maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug?

“We waren enorm blij met de opkomst van de activiteit. We mochten 70 kinderen ontvangen, samen met hun ouders(s) of begeleiders”, zegt bibliothecaris Cindy Mergits. “Er werd interactief voorgelezen, er werden gedichten voorgelezen, er was een speurtocht in de bibliotheek, de kindjes konden zelf een Harry knutselen en ze werden mooi geschminkt.”