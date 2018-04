Inbrekers stelen motorfiets 05 april 2018

Bewoners van een pand in de Hertogenstraat in Baarle-Hertog ontdekten gisterochtend dat er was ingebroken in de woning. De daders doorzochten de volledige benedenverdieping. Ze gingen aan de haal met een fiets, motorfiets en elektromaterialen. (JVN)