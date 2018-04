Heel Baarle Bakt 26 april 2018

De maand mei staat voor de bibliotheek van Baarle in het teken van kookboeken en lekkere baksels. De bibliotheek organiseert dan 'Heel Baarle Bakt'. Inwoners uit Baarle (en omstreken) kunnen hun hartje ophalen in een exclusieve bakworkshop op 6 mei met Marijn Coertjens en kunnen ook meedoen met een echte bakwedstrijd voor jong en oud. Die staat gepland op 13 mei. De jury, waarin ook meesterchocolatier Marijn Coertjens zal zetelen, verwacht van iedere deelnemer een lekkere cake en ook nog een smakelijke taart. Aangezien het zondag 13 mei Moederdag is, zijn alle moeders (en hun gezin) uitgenodigd om te proeven van de heerlijke inzendingen. Kom dus zeker Moederdag vieren met een vers stukje cake of taart. (VTT)