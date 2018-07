Geen loslopende kippen en hanen meer 19 juli 2018

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau hebben deze week enkele kippenvangers de baan opgestuurd om de loslopende kippen in het dorp te vangen en elders onder te brengen.





"De verwilderde kippen en hanen zorgden soms voor gevaarlijke toestanden", zegt burgemeester Leo Van Tilburg (CDK).





"Vooral dan in het verkeer. Maar er waren ook klachten van lawaaioverlast en omgewoelde tuinen. Daarom hebben we een gespecialiseerde firma de kippen laten vangen." (VTT)