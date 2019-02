Frituur ‘t Engeltje overvallen door man op scooter Toon Verheijen

25 februari 2019

16u51 0 Baarle-Hertog Twee mannen hebben zondagavond frituur ’t Engeltje op het Sint-Annaplein overvallen. De Nederlandse recherche is met een onderzoek gestart omdat de zaak op Nederlands grondgebied ligt.

De overal gebeurde even voor 21 uur. Op dat moment waren er nog een drietal klanten aanwezig in de zaak. Een man van ongeveer 1,75 meter groot met bivakmuts stapte de zaak binnen. Hij had iets vast dat leek op een echt vuurwapen en riep dat het een overval was en dat hij geld wilde. De medewerker van de frituur aarzelde niet en gaf de overvaller meteen het geld. “Die ging daarmee aan de haal en sprong volgens getuigen achteraan op een klaarstaande scooter”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse politie. “We hebben nog een zoektocht gehouden in de buurt maar dat leverde niet meteen iets op.”

Tips zijn welkom op het nummer 0900-8844 of 0612207006 (whatsapp).