Fietspaden krijgen 6,6 op 10

Geen grote onderscheiding voor de fietspaden in gemeente Baarle-Hertog. Zij krijgen een score van 6,6 op 10, zo blijkt uit de fietsbarometer van de provincie Antwerpen. De gemeente scoort daarmee wel boven het provinciale gemiddelde van 6,1 op 10. Baarle-Hertog heeft met 4,2 kilometer wel het minst aantal kilometers fietspad. "Opvallend is dat Zondereigen 8,3 op 10 scoort. Dat is een tweerichtingsfietspad met voldoende ruimte", zegt verantwoordelijke deputé Luk Lemmens (N-VA). "De laagste score is dan weer voor de Turnhoutseweg waar het fietspad maar een 4 op 10 krijgt. Bijna alle fietspaden in Baarle-Hertog zijn voldoende breed. Er is slechts één uitzondering, namelijk de fietsdoorsteek ten zuiden van de Sint-Remigiuskerk. Daar is de doorsteek maar 185 centimeter breed en moeten de fietsers tussen de stoelen van de terrasjes door. Verder merken we ook een aantal gevaarlijke oversteekplaatsen in Zondereigen en de Turnhoutsesteenweg. We adviseren de gemeente dan ook om een onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven."





Volgens burgemeester Leo Van Tilburg geeft de barometer een vertekend beeld. "We zijn een enclavegemeente waardoor heel wat kilometers veilige fietsverbindingen grotendeels op Nederlands grondgebied liggen. Bovendien is het Bels Lijntje niet opgenomen terwijl dat net een veel gebruikt toeristische fietsroute is én bovendien heel veilig." (VTT)





