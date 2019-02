Enkel in Baarle-Hertog wordt afval opgehaald Toon Verheijen

13 februari 2019

11u41 7 Baarle-Hertog De nationale stakingsdag heeft ook gevolgen voor de afvalophaling in de Kempen, behalve dan in Baarle-Hertog. Daar wordt het gft-afval en het papier wel gewoon opgehaald.

Alle ophalingen die vandaag niet konden plaatsvinden, worden allemaal ingehaald. “We vragen om hun afval vandaag opnieuw binnen te halen en aan te bieden op de dagen die nog zullen aankondigen”, zegt Kathleen Mertens van IOK.

Het gaat om ophalingen in Turnhout, Mol, Kasterlee, Herenthout, Hulshout, Westerlo en Herentals. “IOK Afvalbeheer tracht deze inhaaldata maximaal te communiceren met de inwoners via Facebook (via advertenties per gemeente), twitter, iok.be, Recycle!, DIFTAR web en de gemeentelijk infokanalen.”

Daarnaast zijn er ook heel wat containerparken gesloten. Daar gaat het om Balen, Beerse/Merksplas/Vosselaar, Dessel/Retie, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Meerhout, Mol-Gompel, Mol-Millegem, Olen, Ravels, Westerlo.

Het recyclagepark van Baarle-Hertog opent normaal pas in de namiddag, dus daar hebben we momenteel geen zicht op. De recyclageparken van Geel, Nijlen en Turnhout zijn wel geopend.

Baarle-Hertog Overzicht van de afvalophaling en inhaaldagen per gemeente:

Donderdag 14/2:

Turnhout 2 – restafval

Vrijdag 15/2:

Mol 3,4 – gft

Kasterlee PMD

Kasterlee – restafval

Maandag 18/2:

Herenthout – restafval

Herenthout – papier en karton

Dinsdag 19/2:

Hulshout - restafval

Nijlen 1 – glas

Woensdag 20/2:

Westerlo 2 - papier en karton

Donderdag 21/2:

Herentals 3,4 – gft

Herentals 3,4 - papier en karton

Vrijdag 22/2:

Westerlo 2 - gft

Meer over Westerlo

Herenthout

afval

milieuvervuiling

milieu

Baarle-Hertog

Turnhout

Mol