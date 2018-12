Einde aan juridische strijd rond Randweg Baarle Nederlandse provincie sluit akkoord met Belgische klager Toon Verheijen

18 december 2018

22u28 0 Baarle-Hertog Na een veldslag van vele jaren, kan de aanleg van de randweg Baarle nu ook op Belgisch grondgebied volledig aangelegd worden. De Nederlandse provincie Noord-Brabant heeft een akkoord kunnen sluiten met de indiener van de bezwaren die op Belgisch grondgebied woont en al jaren de vergunningen aanvecht. Over het akkoord wil voorlopig niemand iets kwijt.

Exact veertig jaar geleden werd het idee van een randweg rond Baarle voor de eerste keer op tafel gegooid. De randweg moet vooral dienen om het zwaar doorgaand verkeer uit de pittoreske dorpskern van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau te weren zodat die trucks zich niet meer vastrijden op de volgens velen ‘verrekte’ S-Bocht in het centrum.De totale randweg zal 5,5 km lang worden en vertrekt aan de Bredaseweg naar de Turnhoutseweg. De nieuwe weg zal verschillende andere wegen kruisen. Daarom komen er ter hoogte van de Fransebaan, de Alphenseweg, Nijhoven en de Turnhoutseweg rotondes. Aan het kruispunt met het bekende toeristische fietspad het Bels Lijntje is de aanleg van een viaduct voor fietsers en landbouwverkeer gepland. Ter hoogte van de Oordeelstraat komt er dan weer een tunnel en aan Reth wordt een fietstunnel gebouwd. Het noordelijke gedeelte van de randweg van de Bredaseweg tot aan de Alphenseweg is ondertussen al opengesteld.

Groen licht

Het oostelijke deel van de Randweg, vanaf de Alphenseweg tot de Turnhoutseweg kan nu eindelijk gestart worden. Dat heeft er lange tijd anders uitgezien omdat één buurtbewoner op Belgisch grondgebied zowat alle mogelijke rechtswegen heeft bewandeld om de aanleg van de weg niet te laten doorgaan. Op een bepaald moment werd zelfs de schorsing bevolen van twee vergunningen. Het ging om twee procedures rond de afschaffing van buurtwegen en onteigeningen. “Uiteindelijk heeft de provincie Noord-Brabant contact opgenomen met de indiener van de bezwaarschriften en is er uiteindelijk een akkoord bereikt”, vertelt afscheidnemend burgemeester Leo Van Tilburg (CDK) die zichtbaar tevreden was dat hij het goede nieuws nog kon brengen voor zijn afscheid als burgervader van Baarle. “Alle lopende procedures worden ingetrokken. Dat betekent dat alle vergunningen nu definitief worden en de aanleg van de randweg op Belgisch grondgebied ook verdergezet kan worden. Alles kan uitgevoerd worden zodat de randweg Baarle in 2020 eindelijk een feit zal zijn.”

Akkoord

Het goede nieuws wordt in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau op gejuich onthaald, maar toch zijn er ook bedenkingen. “Ik hoop maar dat die éne klager niet meer krijgt dan wat anderen ooit hebben gekregen voor het afstaan van hun grond, want dat zou pas een kaakslag zijn voor de rest”, zegt raadslid Mark Bruurs van CDK. Leo Van Tilburg moest het antwoord schuldig blijven. “De provincie Noord-Brabant was bouwheer in het dossier en heeft ook de aannemer aangeduid. Zij moesten dus wel de onderhandelingen voeren, maar hebben geen details vrijgegeven.” Ook de Nederlandse burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf kon er niet meer over kwijt. “Laat ons vooral blij zijn dat alles procedures achter de rug zijn en we echt verder kunnen.”