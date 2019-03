Drie maanden eerder dan gepland: randweg Baarle in juli volledig klaar Toon Verheijen

07 maart 2019

16u52 0 Baarle-Hertog Aannemer Boskalis heeft Baarle-Hertog en Baarle-Nassau een mooi cadeau gegeven. De nieuwe randweg rond de enclavegemeente zal drie maanden eerder klaar zijn dan gepland. “Dit is een zegen voor onze mooie dorpskern”, zegt waarnemend burgemeester Erik Van der Vloet (N-VA).

Ongeveer 40 jaar geleden al werden de eerste gesprekken opgestart voor de aanleg van een randweg rond de enclavegemeente Baarle-Hertog/Nassau. Toen vooral omdat vrachtwagens zich elke dag vastreden in de – in de gevleugelde woorden van de Nederlandse provincieafgevaardigde – ‘verrekte’ S-Bocht.

Vandaag is er eindelijk zicht op een definitieve opening van de randweg. Vooral op Belgisch grondgebied heeft dat lang geduurd. Tot enkele maanden geleden liepen er nog juridische procedures over klachten.

“Dit is héél goed nieuws”, glundert waarnemend burgemeester Erik Van der Vloet (N-VA). “Er was september of oktober vooropgesteld, en nu wordt het waarschijnlijk juli. Dit zal de leefbaarheid in ons dorpje alleen maar ten goede komen.”

Procedureslag

Het is de voorbije maanden nochtans spannend geweest. “Sinds eind vorig jaar kon het verkeer al over het noordelijke deel van de randweg maar het werk aan het oostelijke deel en dat door de Belgische enclaves was nog bezig”, zegt de Nederlandse provincieafgevaardigde Christophe van der Maat.

“We waren al begonnen aan heel de randweg, met uitzondering van het stukje waarover nog een procedure liep. Dat was een berekend risico. Gelukkig is het goed uitgedraaid. Maar het zal zeker goed zijn voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de dorpskern.”

De totale randweg is 5,5 kilometer lang en loopt vanaf de Bredaseweg naar de Turnhoutseweg. Ter plaatse van de Oordeelsestraat wordt de randweg verdiept en bij het Bels Lijntje is een natuur- en landbouwviaduct aangelegd, waarvan ook fietsers gebruik van kunnen maken. Bij de Bredaseweg, Alphenseweg, Nijhoven en de Turnhoutseweg liggen rotondes.

Herinrichting centrum

Vrachtwagens zullen nu over de randweg gestuurd worden, maar het centrum is daarom niet meteen vrachtwagenvrij. “Er staan al camera’s en uiteraard gaan we ook een tonnagebeperking invoeren”, zegt Erik Van der Vloet. “We zijn ondertussen met de twee gemeentebesturen ook al rond de tafel gaan zitten om onze volledige dorpskern opnieuw aan te leggen. De fietser en de voetganger moeten weer meer plaats krijgen. Het moet weer gezelliger worden. Nu we zoveel mogelijk autoverkeer bannen, krijgen we daar ook de kans toe. Een exacte timing voor die plannen hebben we nog niet.”