DJ Da Rick en DJ Bass leren kinderen knepen van het vak: gratis optreden en workshop in tuin CC Toon Verheijen

09 april 2019

15u29 0 Baarle-Hertog Twee bekende dj’s geven binnenkort een ‘masterclass dj’ in de tuin van het cultureel centrum Baarle. Het optreden kadert in het project Lokale Helden van Poppunt om plaatselijk muzikaal talent in de kijker te zetten. Vorig jaar trad Cesar Zuiderwijk op van Golden Earring.

Het project Lokale Helden van Poppunt heeft als doel om lokaal muzikaal talent eens in de kijker te zetten. Nadat vorig jaar al Cesar Zuiderwijk in Baarle neerstreek voor een drumsessie, is het dit jaar de beurt aan de dj’s Da Rick (Flor Theeuwes) en dj Bass (Bas Van Tilburg). Beiden wonen in Baarle-Hertog en geven op 26 april een masterclass ‘dj-spelen’ in de tuin van het cultureel centrum.

Beide dj’s wonen in Baarle en zijn internationaal bekend. Da Rick was in de jaren 90’s en 00’s samen met Da Boy Tommy verantwoordelijk voor meer dan vijftien Belgische ULTRATOP 20 HITS (Halloween #1, Candyman #1, Attention #12, Bill & Monica #9 en Let’s Get Ready to Rumble #9). Samen met zijn neef dj Bass, ook bekend als dj The Rebel, richtte hij D.H.T. op. In 2005 had D.H.T. een hitsingle met hun coverversie van Roxettes “Listen to your heart”. Met zangeres Edmee brak de danceformatie alle records : nummer 8 in de USA Billboad HOT 100 en Top 10 over heel de wereld.

Op vrijdagnamiddag 26 april van 17 tot 19 uur zullen Da Rick en dj Bass kinderen en jongeren met veel of een beetje ervaring de kneepjes van het vak leren of extra bijbrengen. Uiteraard spelen ze zelf enkele dj-setjes.Alles wordt geprojecteerd op een groot scherm zodat iedereen tot in detail kan volgen hoe er gewerkt wordt, aan welke knopjes gedraaid wordt en hoe de sfeer er wordt ingehouden. De ganse masterclass kan je beluisteren in een speciale editie van Teenage Radio op Lokale Omroep Baarle. Op maandag 15 april zijn de dj’s al te gast bij Teenage Radio.