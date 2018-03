Dieven stelen sigaretten 01 maart 2018

In de Molenstraat in Baarle-Hertog werd dinsdagavond rond 20.50 uur een inbraak in een handelszaak vast gesteld. De dieven maakten een grote hoeveelheid sigaretten buit. Het is niet duidelijk hoe de daders precies zijn binnen geraakt of wanneer de inbraak juist heeft plaatsgevonden. (JVN)